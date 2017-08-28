Посольство Украины в Беларуси передало Министерству иностранных дел этой страны ноту, в которой просит сообщить о местонахождении гражданина Украины, сына бывшего украинского военного Павла Гриба, который исчез в Гомеле. Об этом Радио Свобода сообщил украинский консул в Минске Александр Новоселов.

«Сегодня я этим вопросом занимался. Его нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси, то есть в следственных изоляторах его нет. Это точно. Учитывая это, посольство подготовило и передало в адрес МИД Беларуси ноту, где обратилось с просьбой проинформировать и содействовать в его розыске, если он задержан, то сообщить причину его задержания, был ли адвокат, в связи с чем задержание, почему не сообщили согласно Венской конвенции о консульских сношениях», - сказал Новоселов.

Вечером 27 августа гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения.

24 августа он уехал из Чернигова в Гомель и там исчез. Игорь Гриб сначала искал сына в Беларуси самостоятельно, и в Гомеле представители милиции сообщили, что его сына объявили в розыск по требованию ФСБ Краснодарского края России по статье «террористический акт».

Игорь Гриб ранее служил в пограничных войсках Украины, а теперь участвует в создании капелланской службы в силовых органах. Он подозревает, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

«24 августа мой 19-летний сын Павел поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой контактировал только через социальные сети, без личного знакомства, сначала в «ВKонтакте», а затем в Skype. Она должна была приехать на встречу из России», - сказал Игорь Гриб.

По его словам, сын планировал вернуться в тот же день.

«Когда он не вернулся, я поехал в Гомель на поиски. Там я выяснил, что Павел находится в розыске на основании статьи 205 Уголовного кодекса России по обвинению в террористическом акте на запрос ФСБ России по Краснодарскому краю города Сочи», - уточнил офицер запаса.

Гриб добавил, что дежурный Гомельской пограничной группы сообщил, что никакой информации о его сыне нет, в то же время украинская пограничная служба располагает информацией о пересечении им границы через пункт пропуска «Новая Гута» (Черниговская область, Украина) - «Новые Яриловичи»( Гомельская область, Беларусь).

Мужчина подозревает, что ФСБ России «выманила» его сына в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержания.

ФСБ ситуацию не комментировала.