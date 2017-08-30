На Донбассе на ротационной основе с вооружением и техникой постоянно находятся 36 300 российских наемников, из которых 2900 – кадровые военные ВС РФ. Об этом свидетельствуют данные инфографики, которую приводит 30 августа Кризисный медиа-центр.

По состоянию на июль 2017 года, в частности на востоке Украины присутствуют солдаты 331 костромского парашютно-десантного полка, 20-й отдельной мотострелковой бригады (Волгоград) и 7-й десантно-штурмовой бригады из Новороссийска Краснодарского края.

Советник начальника Генштаба Виктора Муженко Любовь Цыбульская отмечает, что гибридность этой войны заключается, помимо прочего, в том что Россия создает новые воинские подразделения непосредственно на территории Донбасса.

«Это 1 и 2 армейские корпуса общей штатной численностью 36,3 тыс. человек, которые непосредственно подчинены Центру территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Органы управления этих корпусов полностью интегрированы в общую систему управления Южного военного округа, они являются ее элементами и созданы по российским стандартам», - объясняет Цыбульская.

По ее словам, это фактически продолжение Вооруженных сил Российской Федерации, ведь управляются они русским командованием и финансируются из армейского бюджета РФ, сообщает «Украинская правда».



В эти корпуса Россия набирает российских и других граждан наемников и местных жителей.



«Основные командные должности в 1, 2 корпусах ЦТВ занимают кадровые офицеры ВС РФ. В первом полугодии 2017 года осуществлена ​​ротация командного состава корпусов. В частности для выполнения задач только в 1 АК прибыли около 500 высших и старших офицеров из состава практически всех военных округов ВС РФ. В мае завершилась очередная ротация офицерского состава тактического звена (рота/батарея-батальон/ дивизион)», – отмечает Цибульская.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что эта инфографика иллюстрирует масштабы лицемерия России, когда она отрицает свое присутствие на востоке Украины.

«Четвертый год убивая украинцев, Москва посылает на смерть и собственных граждан... Своих погибших в этой войне русские хоронят в безымянных могилах, чтобы даже мертвые не могли напоминать им о преступлениях Кремля», – говорит Климпуш-Цинцадзе, отмечая, что России придется отвечать за эти преступления.

Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что Россия вдоль границы с Украиной, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернула военный контингент численностью 60 тысяч человек.