На Михайловской площади в Киеве проходит акция «Иловайск - 2014 г.: время не лечит», посвященная годовщине трагедии.

Участие в мероприятии принимают представители Всеукраинской общественной организации «Объединение жен и матерей бойцов-участников АТО», бойцы батальона «Донбасс», духовенства, общественности, сообщает Укринформ.

Матери и жены погибших в «Иловайском котле» вспоминали своих сыновей и мужей и призвали руководство страны приложить все усилия для скорейшего прекращения конфликта на Востоке.

В свою очередь представители батальона «Донбасс» настаивают на справедливом и объективном расследовании Иловайской трагедии.

Инициаторы акции отметили, что официально приглашенные представители ГПУ и Генштаба на мероприятие не пришли. От правительства присутствовала заместитель министра социальной политики Наталья Федорович, которая рассказала, что на днях на рассмотрение правительственного комитета будет вынесено предложение по расширению категории лиц, имеющих право на получение средств для приобретения квартир. По ее словам, существующий квартирный список пополняется участниками добровольческих батальонов и волонтерами. Эта программа удобна тем, что не чиновники выбирают квартиры, а сами люди имеют право приобрести жилье в любом городе страны, без привязки к прописке, уточнила Федорович.

На территории Михайловского собора в Киеве открылась передвижная выставка в память о бойцах АТО, погибших под Иловайском и Саур-Могилой в августе 2014 года.

Экспозиция будет работать 28 и 29 августа – в дни, когда произошла Иловайская трагедия.

Выставка «Блокпост Памяти» состоит из тридцати витрин, собранных из ящиков из-под боеприпасов. Витрины заполнены предметами, собранными на поле боя рядом с телами погибших украинских военных. Это, в частности, карманные иконки, нательные крестики, отрывки документов, шевроны, мобильные телефоны и другие личные вещи. На внутренней поверхности крышки каждой из витрин размещены фотографии мест, где эти вещи были собраны – курган Саур-Могила, Иловайск, Дебальцево.

По официальным данным, в боях под Иловайском погибло 366 бойцов (157 военных не опознаны), еще 158 считаются пропавшими без вести.