По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 25 августа Печерским районным судом города Киева начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику и его посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

В ведомстве отметили. что досудебное расследование продолжается.

Напомним, 22 августа Будника и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс грн.