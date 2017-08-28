В поселке Красный Яр, что в пригороде оккупированного Луганска, в результате подрыва на растяжке скончался 58-летний мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
«В связи с отсутствием предупредительных знаков и неосведомленностью местного населения по участкам минных заграждений у реки Северский Донец в районе н.п. Красный Яр (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ) на растяжке подорвался и получил травмы не совместимые с жизнью местный житель», – говорится в сообщении.
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