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В поселке Красный Яр, что в пригороде оккупированного Луганска, в результате подрыва на растяжке скончался 58-летний мужчина. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«В связи с отсутствием предупредительных знаков и неосведомленностью местного населения по участкам минных заграждений у реки Северский Донец в районе н.п. Красный Яр (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ) на растяжке подорвался и получил травмы не совместимые с жизнью местный житель», – говорится в сообщении.
ForUm

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