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Получивший в Авдеевке ранение британский фотограф Кристофера Нанн вернулся на Донбасс.

«Мы с Вовой вернулись на Донбасс. Минувшей ночью побывали на пенной вечеринке по случаю Дня шахтера в Покровске», - написал журналист в Twitter.

Как сообщал ForUm, британский фотограф пострадал 2 февраля в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки.

Ему фактически выбило один глаз, второй также сильно пострадал. Однако врачам удалось сохранить Нанну зрение.
ForUm

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