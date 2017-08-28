Получивший в Авдеевке ранение британский фотограф Кристофера Нанн вернулся на Донбасс.
«Мы с Вовой вернулись на Донбасс. Минувшей ночью побывали на пенной вечеринке по случаю Дня шахтера в Покровске», - написал журналист в Twitter.
Как сообщал ForUm, британский фотограф пострадал 2 февраля в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки.
Ему фактически выбило один глаз, второй также сильно пострадал. Однако врачам удалось сохранить Нанну зрение.
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