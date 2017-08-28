также в разделеОбщество
СБУ провела облаву на администраторов сепаратистских групп в сосетях
Визит министра энергетики США в Украину перенесли из-за урагана 11
КНДР готовится к очередным ядерным испытаниям 15
Раненый в Авдеевке британский фотограф вернулся на Донбасс 30
Freedom House объяснил карту Украины без Крыма 17
Под Волновахой в больнице нашли тайник со взрывчаткой 20
В Луганске убили двух депутатов «ЛНР» 94
В Беларуси пропал 19-летний сын сотрудника Госпогранслужбы 61
Суд арестовал Будника 67
В Киеве чтят жертв Иловайской трагедии 27
Порошенко прибыл в Краматорск 29
На юге РФ и в оккупированном Крыму по тревоге подняли авиацию 60
Состояние мужчины, которого сбил сын Шуфрича, остается крайне тяжелым 44
СММ ОБСЕ зафиксировала 600 нарушений «школьного перемирия» 46
Делом о карте без Крыма и Донбасса в Броварах занялась СБУ 54
Взрыв на Грушевского: следствие отрабатывает несколько версий 110
Шуфрич прокомментировал ДТП с участием его сына 169
Украинцев предупредили о грозовых дождях и сильном ветре 99

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Днепропетровской области продажу боеприпасов, привезенных из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что один из военнослужащих дислоцированной в Днепропетровской области части после командировок на восток Украины привозил для продажи боеприпасы.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации военным четырех тротиловых шашек общим весом один килограмм, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами и задержали злоумышленника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Туфли мужские летние 2017