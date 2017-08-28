Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Днепропетровской области продажу боеприпасов, привезенных из района проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что один из военнослужащих дислоцированной в Днепропетровской области части после командировок на восток Украины привозил для продажи боеприпасы.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации военным четырех тротиловых шашек общим весом один килограмм, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами и задержали злоумышленника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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