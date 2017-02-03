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Вчера, 2 февраля, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки пострадал британский фотограф, сообщает пресс-центр АТО.

«2 февраля в результате обстрела российско-оккупационными войсками населенного пункта Авдеевка пострадал британский фотограф Кристофер Нунн», – говорится в сообщении.

По данным штаба, с травмой левого глаза его эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова города Днипро для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 2 февраля, вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения. 

 
ForUm

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