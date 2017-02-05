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Врачи сохранили зрение британскому фотокорреспонденту Кристоферу Нанну, раненому во время обстрелов Авдеевки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Юрий Стець.

«Врачам удалось сохранить зрение, он видит двумя глазами. Если все будет нормально, через 7 дней его могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения будет зависеть от качественной реабилитации», - написал министр в Facebook.

Стець поблагодарил медиков из Днипра.

Как сообщал ForUm, 2 февраля в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки пострадал британский фотограф.

Кристоферу Нанну фактически выбило один глаз, второй также сильно пострадал.
ForUm

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