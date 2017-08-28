По информации врачей, состояние пострадавшего в аварии с участием сына народного депутата Нестора Шуфрича остается крайне тяжелым, мужчину нельзя транспортировать, сообщает ТСН.

Отмечается, что к нему приехали отец и брат из Херсона. Родных допустят в реанимационное отделение, где сейчас находится пострадавший.

31-летний Алексей Мельниченко уже перенес одну операцию, а на завтра медики готовят его ко второму оперативному вмешательству – нейрохирургическому. Мужчину отключили от аппарата искусственного дыхания, он уже может дышать самостоятельно.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.