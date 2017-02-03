Во время обстрела в Авдеевке британскому фотожурналисту Кристоферу Нунну фактически выбило один глаз, второй также сильно пострадал. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Фотографа доставили из Авдеевки в Днепр около 4:00. Врачи сейчас борются, чтобы сохранить ему зрение. Состояние его средний тяжести. «У него, по сути, выбит один глаз, второе веко пострадало. В настоящее время офтальмологи делают все возможное, чтобы спасти второй глаз. Состояние не критическое, тем не менее, журналист потерял зрение», - сообщил он.

Рыженко также сообщил, что бойцы, поступившие за последние время в больницу Мечникова, идут на поправку. Остаются двое бойцов, которым нужна помощь в реанимации. «Есть положительная динамика и мы надеемся, что в ближайшее время будем переводить их в госпиталя или в отделения для лечения», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 2 февраля, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки пострадал британский фотограф.