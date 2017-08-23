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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что пока нельзя утверждать, что за рулем авто, в ДТП с которым погибла 31-летняя Наталья Трила, был бизнесмен Петр Дыминский. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время рабочего визита в Запорожскую область, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Для этого надо провести ряд следственных действий. К сожалению, Дыминский не идет на встречу следствию», - заявил генпрокурор.

По словам Луценко, охраниник бизнесмена на самом деле за рулем не находился.

«Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который заявил, что он был водителем, за рулем в данный момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль», - сказал генпрокурор.

 Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю.  23 августа он не прибыл на допрос.
ForUm

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