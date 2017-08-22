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В Киеве появился мурал, на котором изображен вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон.

Об этом сообщается на странице Святошинский район - Киев Тайм в Facebook.

Новый мурал находится на Академгородке по адресу улица Палладина, 22 во дворе дома.

Напомним, Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля – в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл также покончил жизнь самоубийством.
ForUm

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