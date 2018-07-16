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В городе Чугуев Харьковской области появился мурал, на котором избражен фрагмент картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Как пишет Depo, мурал появился на торцевой стене девятиэтажного жилого здания по адресу Музейная, 3.

Авторами рисунка выступила группа художников Kailas-V.

Чугуев – родной город Ильи Репина, в котором он родился в 1844 году. Свое полотно «Запорожцы пишут письмо…» художник создал в четырех экземплярах. Его размеры составляют 2,03×3,58 метра.

В основу сюжета этой картины положено известное письмо украинских воинов туркам, написанное в 1676 году. В этом сообщении казаки дали дерзкий ответ на ультиматум османского султана Мехмеда IV.
ForUm

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