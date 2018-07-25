В Киеве на улице Круглоуниверситетской, 7 появился мурал с книгой и мудрой совой. Рисунок создал известный киевский художник Виталий Гидеван, пишет Сегодня.
Над работой он трудился пять дней, использовав более 35 баллончиков краски.
В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.
Напомним, весной этого года Гидеван создал граффити птицы сизоворонки на Севастопольской площади, а также рисунок рыси в окружении синих птиц на улице Азербайджанской, 16.
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