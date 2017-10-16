По факту оскорбительных надписей на стенах дома с муралом Папы Рымского Иоанна Павла II в Киеве начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Действия злоумышленников следователи квалифицируют по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Происшествие произошло в субботу, 14 октября: в Печерское управления полиции поступило сообщение о том, что раскрашена стена дома на бульваре Марии Примаченко.

На месте происшествия полиция зафиксировала данный факт и установила, что надписи на стене появились в ночь с пятницы на субботу.

Следователи устанавливают лиц, причастных к правонарушению, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, вандалы нарисовали свастику, а также польские надписи «стереть это» (usunac to), «Польская собачья кровь» в разных интерпретациях (Polska psa krew, Psa polski krew), «униаты не пройдут» (Unia nie przejdzie).