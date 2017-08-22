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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина не могла способствовать развитию ракетной программы Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в авторской колонке на сайте The New York Times в ответ на материал этого издания от 14 августа относительно возможных поставок Украиной ракетных технологий в КНДР.

«Я был обеспокоен предположениями в вашей статье, что Украина, вероятно, поставляла ракетные технологии Северной Корее. В статье предполагается, что Северная Корея использует двигатель под названием RD-250, затем подтверждается, что RD-250 был разработан в России, а затем происходит переход, что «утечка» технологии произошла из Украины. Но никаких доказательств не было предоставлено, чтобы подтвердить эти предположения», - подчеркнул Климкин, сообщает УНИАН.

«Как министр иностранных дел Украины и квалифицированный аэрофизик, хочу сказать, что моя страна не могла заниматься оказанием помощи ракетной программе Северной Кореи», - подчеркнул министр.

Он отметил, что производственные мощности для строительства такого типа ракет в Украине были выведены из эксплуатации в 1992 году.

Как сообщал ForUm, газета The New York Times со ссылкой на слова Илмана сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода «Южмаш», имеющего исторические связи с российской ракетной программой.

В то же время, госпредприятие «Южмаш» назвало статью провокацией

В СНБО Украины заявили, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. 

Как стало известно, что в официальной биографии Илмана на сайте «38 North» указано, что он шесть лет работал в РФ – с 1995 по 2001 годы.

Позже Илман заявил, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР. 

Президент Петр Порошенко поручил провести расследованиепрозвучавших в СМИ обвинений в адрес Украины в поставках ракетных двигателей в КНДР. 
ForUm

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