Жители оккупированного Крыма должны обращаться за американской визой в Киев. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию пресс-службы Посольства США в РФ.

«Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве. Все заявители, постоянно проживающие в Крыму и обращающиеся за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что консульские сборы, оплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве/консульствах США в РФ, а консульские сборы, оплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве США в Киеве.



Как сообщал ForUm, США приостанавливают выдачу американских виз по всей России.