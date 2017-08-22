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В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будут разбираться с поставками из Украины электроэнергии и сырья в оккупированный Россией Крым на завод «Крымский Титан», принадлежащей олигарху Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Херсонской облгосадминистрации лидер крымскотатарского народа, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, сообщает Укринформ.

«Мы получаем информацию, что какая-то часть электроэнергии поступает (из Херсона в Крым, - ред.) на завод Фирташа. С этим вопросом мы будем разбираться в СНБО. Второй вопрос, связанный с этим заводом: основное сырье на завод поступает с Житомирской области. Тоже будем разбираться – как это получается так, что Житомир поставляет сырье на оккупированную территорию, какими путями, которые существуют договоры», - сказал Джемилев.

По его словам, есть разные объяснения, почему электроэнергия с территории Херсонщины продолжает поступать на территорию Крыма на завод Фирташа. «Одни говорят, что если туда не поставлять энное количество электроэнергии, там может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что такие доводы не совсем обоснованы, так как на заводе Фирташа есть свои устройства, которые производят электроэнергию, и их достаточно для того, чтобы предупредить эту техногенную катастрофу. Таким образом, получается, что и электроэнергия, поступающая отсюда, используется в производственных целях для завода, который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию», - подчеркнул Джемилев.

Как известно, бизнесмену Дмитрию Фирташу принадлежит предприятие «Крымский Титан» в городе Армянск в аннексированном Россией Крыму.
ForUm

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