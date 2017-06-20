Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 миллионов гривен дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания «Газтранзит» в пользу российского газового монополиста «Газпрома».

Об этом во время пресс-конференции, которая была посвящена результатам выполнения судебного решения по взысканию с «Газпрома» 172 миллиарда гривен штрафных санкций, заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает УНИАН.

«Мы имеем первые результаты по принудительному выполнению решения суда. А именно: с ПАО «Газпром» в пользу госбюджета взыскано 80,8 миллиона гривен. Это те деньги, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие этой компании в виде дивидендов третьих лиц... Процесс списания и передача этой суммы в госбюджет завершен», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 22 января 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая.

12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но этот иск так и не был принят к рассмотрению.

«Газпром» пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения.

5 декабря 2016 года Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску.

20 марта этого года «Газпром» в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда.

В апреле Антимонопольный комитет Украины обратился в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины с просьбой арестовать имущество и средства российского газового монополиста

12 мая «Газпром» получил от Минюста Украины постановление об аресте акций «Газтранзита».