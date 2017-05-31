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«Газпром» 12 мая получил от Минюста Украины постановление об аресте акций «Газтранзита», говорится в отчете российского газового холдинга, сообщает ТАСС.

«12 мая 2017 года ПАО «Газпром» получило через представительство ПАО «Газпром» в г. Киеве постановления Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд гривен, включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд гривен, и наложении ареста на принадлежащие ПАО «Газпром» акции АО «Газтранзит», - говорится в документе.

В отчете отмечается, что руководство группы приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО «Газтранзит».

«Газпрому» и компании «Нафтогаз Украины» принадлежит по 40,2% акций «Газтранзита», еще 19,6% владеет турецкая компания «Турусгаз». Предприятие специализируется на строительстве трубопроводов. Акционеры «Газтранзита» 28 апреля приняли решение выплатить владельцам акций 209,066 млн гривен дивидендов.

Напомним, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на «Газпром» штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100%-ю пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО «Газпром». Российская компания подавала жалобы в суды разных инстанций с просьбой отменить решение антимонопольного ведомства, но ей было отказано.

В частности, 16 мая Высший хозяйственный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу АМКУ. У компании есть три месяца, чтобы оспорить решение в Верховном суде.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля обратился в департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины с просьбой принять меры для взыскания штрафа и пени на основании принятых ранее решений судов, в том числе, путем ареста активов и запрета на их отчуждение. В заявлении указывалось, что «Газпром» является соучредителем компании «Газтранзит». Ранее в АМКУ заявляли, что исполнительная служба открыла дело и разрешила арест активов российской компании на территории Украины.

 

 

 
ForUm

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