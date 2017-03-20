«Газпром» в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа в размере 85,9 млрд грн и пени аналогичного размера.

Об этом LIGA.net заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

«Было принято решение апелляционной инстанции. «Газпром» обжаловал решение в кассации», - сказал Терентьев.

По словам председателя АМКУ, его ведомство незамедлительно передаст в исполнительную службу вступившее в законную силу решение суда.

Как сообщал ForUm, 22 января 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая.

12 апреля «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но этот иск так и не был принят к рассмотрению.

«Газпром» пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения.

5 декабря Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску.