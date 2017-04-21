Антимонопольный комитет Украины осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с ОАО «Газпром» штрафа и пени и просит арестовать имущество и средства российского газового монополиста, сообщает пресс-служба АМКУ.

«Во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 05.12.2016 по делу № 910/18299/16 по иску Комитета к ОАО «Газпром», которое вступило в законную силу 22.02.2017, указанным судом издан приказ от 17.03.2017 № 910/18299/16 о взыскании с ОАО «Газпром» штрафа в размере 85 млрд 965 млн 927 тыс. рублей и пени в размере 859 млрд 659 млн 27 тыс. рублей в доход общего фонда государственного бюджета Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 11 апреля АМКУ после получения приказа направил его вместе с заявлением об открытии исполнительного производства письмом от в отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

В заявлении АМКУ также просит наложить арест на собственность и средства «Газпрома» и запретить его отчуждение.

Как сообщал ForUm, 22 января 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая.

12 апреля «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но этот иск так и не был принят к рассмотрению.

«Газпром» пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения.

5 декабря Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску.

20 марта «Газпром» в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда.