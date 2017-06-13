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В Горишних Плавнях Полтавской области от ботулизма умер 57-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

«5 июня в городскую больницу Горишних Плавней был доставлен пациент с подозрением на заболевание ботулизмом. По словам 57-летнего мужчины, он употреблял вяленую рыбу, которую приобрел в одном из магазинов», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что мужчина скончался в больнице.

Для установления обстоятельств смерти и подтверждение диагноза «ботулизм» начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве зарегистрированы 4 случая заболевания ботулизмом, в том числе 1 летальный, связанные с употреблением вяленой рыбы различных видов, приобретенной в супермаркетах города. 

Кроме того, в Херсонской области был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай ботулизма у женщины 1986 года рождения, который также вероятно связан с употреблением рыбы. 

Позже в Сумах от ботулизма скончался 38-летний мужчина – фельдшер скорой медицинской помощи, который употреблял вяленую рыбу.
ForUm

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