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В Киеве зарегистрирован еще один случай заболевания ботулизмом в жителя столицы, который употреблял в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети города, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что больной 20 мая приобрел вяленого карася (производитель - ООО Меркулов А.В.) в гипермаркете «АШАН» на проспекте Генерала Ватутина, 2.

«Больной принимал в пищу рыбу вяленую 28.05.2017, 30.05.2017 почувствовал ухудшение состояния здоровья, 31.05.2017 обратился за медицинской помощью - установлен предварительный диагноз ботулизм и был госпитализирован в реанимационное отделение Александровской клинической больницы Киева», – сказано в сообщении.

Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно со специалистами Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» в Киеве проводится эпидемиологическое расследование данного случая.

Напомним, в Киеве зарегистрированы 3 случая заболевания ботулизмом, в том числе 1 летальный, связанные с употреблением вяленой рыбы различных видов, приобретенной в супермаркетах города. 

Кроме того, в Херсонской области был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай ботулизма у женщины 1986 года рождения, который также вероятно связан с употреблением рыбы. 
ForUm

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