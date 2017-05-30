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В Киеве зарегистрированы 3 случая заболевания ботулизмом, в том числе 1 летальный, связанные с употреблением вяленой рыбы различных видов, приобретенной в супермаркетах города. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

«Летальный случай заболевания ботулизмом и еще один случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у жителей Киева, которые употребляли в пищу вяленую рыбу, приобретенную в гипермаркете «Караван» ООО «Группа ритейла Украины», по адресу: г.. Киев, проспект Академика Глушкова, 13-б», - говорится в сообщении.

Умерший С. (1976 года рождения), по словам жены, 24 мая употреблял в пищу вяленого леща (непотрошеного), приобретенного в гипермаркете «Караван». Симптомы заболевания появились на второй день – 25 мая, больного не удалось спасти, он умер 27 мая. Установлен диагноз «ботулизм, тяжелое течение».

Заболевания ботулизмом второго больного Л., 1952 года рождения, по предварительным данным связано с употреблением в пищу тарани, приобретенной вечером 24 мая в «Караване».

Третий больной Д., 1963 года рождения, употреблял в пищу вяленую рыбу карп, приобретенную 22 мая в супермаркете «Мегамаркет» ООО «Лабро» по адресу: Киев, ул. Антоновича, 50 (ул. Горького, 50) 29 мая с диагнозом «ботулизм» госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве 29 начали проведение внепланового мероприятия (обследования) ООО «Лабро» и ООО «Группа ритейла Украины».

По результатам проведенного внепланового мероприятия (обследования) будут приняты адекватные ситуации меры реагирования.

 
ForUm

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