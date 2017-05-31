В Херсонской области зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай ботулизма у женщины 1986 года рождения, который также вероятно связан с употреблением рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что производитель рыбы тот же, продуктом которого отравились жители Киева.

По словам мужа пострадавшей, 23 мая супруги приобрели карася вяленого в супермаркете «Фреш» в Херсоне. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи она была госпитализирована в больницу. На сегодня пострадавшая продолжает лечение в реанимационном отделении.

По инициативе управления Госпродпотребслужбы в Херсоне, вся продукция снята с реализации и помещена на ответственное хранение (сеть «Фреш»).

Напомним, в Киеве зарегистрированы 3 случая заболевания ботулизмом, в том числе 1 летальный, связанные с употреблением вяленой рыбы различных видов, приобретенной в супермаркетах города.