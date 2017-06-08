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В Сумах от ботулизма скончался 38-летний мужчина – фельдшер скорой медицинской помощи, который употреблял вяленую рыбу.

Как сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, 6 июня бригада экстренной медицинской помощи перевезла мужчину из Недригайлова (Сумская обл.) в областную инфекционную больницу с диагнозом «ботулизм».

По его информации, накануне компания из семи человек отдыхала на природе и ела вяленую рыбу. В тот же день вечером мужчине стало плохо, его доставили в реанимационное отделение Недригайловской Центральной районной больницы, а впоследствии – в Сумы, сообщает УНИАН.

«У него начались зрительные и речевые расстройства, затем – нарушения дыхания, поэтому пострадавшего подключили к искусственной вентиляции легких. Ему ввели три дозы сыворотки: одна была в областной детской больнице, еще две нашли родственники в других городах Украины. Состояние больного было стабильно тяжелым. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка же действует лишь тогда, когда он находится еще в крови. Всеми процедурами мы лишь поддерживали его жизнедеятельность», – отметил Бутенко.

По данным главного врача Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Зиновия Красовицкого Андрея Сницаря, у остальных людей, которые, вероятно, тоже употребляли рыбу вместе с мужчиной, пока нет никаких проявлений болезни, но инкубационный период может затягиваться до недели и больше.

Напомним, в Киеве зарегистрированы 4 случая заболевания ботулизмом, в том числе 1 летальный, связанные с употреблением вяленой рыбы различных видов, приобретенной в супермаркетах города. 

Кроме того, в Херсонской области был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай ботулизма у женщины 1986 года рождения, который также вероятно связан с употреблением рыбы. 
ForUm

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