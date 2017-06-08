также в разделеСтолица
В посольстве США не считают ночной взрыв терактом 47
СБУ взялась за расследование взрыва возле посольства США 9
Правоохранители усилили охрану посольства США 6
Посольство США не будет прекращать работу из-за взрыва 14
Теракт на территории посольства США будет расследовать СБУ 419
На станции столичного метро «Академгородк» пассажир бросился под поезд 123
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв 198
Задержан крымчанин, стрелявший в киевского адвоката 39
Дело похитителей киевского бизнесмена передано в суд 20
На Киев надвигается гроза и шквалы 48
Бомбу в здании ВАСУ не нашли 21
ВАСУ уточнил: здание не горит – в нем ищут бомбу 170
Полковник ВСУ погорел на взятке 84
В Киеве открыли 11 пляжей 34
АМКУ: Киевсовет обязан отменить запрет на продажу алкоголя ночью 126
Обнародовано видео взрыва в Днепровском районе Киева 79
Пожар в Днепровском районе Киева тушат третий час, есть пострадавший 70
Вандалы разграбили герб Киева на Московском мосту 63

Факт взрыва на территории посольства США в Киеве переквалифицирован в злостное хулиганство. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Он отметил, что после проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство», - подчеркнул Князев.

Он также добавил, что контроль за расследованием в этом уголовном производстве возложен на Главное следственное управление и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

В рамках данного уголовного производства для объективного исследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Изначально по данному факту было начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Позже оно было переквалифицировано в злостное хулиганство.

Расследованием взрыва занялась Служба безопасности Украины. 

В то же время посольство Соединенных Штатов Америки не рассматривает ночной взрыв как террористический акт. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года