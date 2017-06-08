Факт взрыва на территории посольства США в Киеве переквалифицирован в злостное хулиганство. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Он отметил, что после проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство», - подчеркнул Князев.

Он также добавил, что контроль за расследованием в этом уголовном производстве возложен на Главное следственное управление и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

В рамках данного уголовного производства для объективного исследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Изначально по данному факту было начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Позже оно было переквалифицировано в злостное хулиганство.

Расследованием взрыва занялась Служба безопасности Украины.

В то же время посольство Соединенных Штатов Америки не рассматривает ночной взрыв как террористический акт.