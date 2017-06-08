Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой города Киева расследует обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь с 7 на 8 июня на территории посольства США в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, во время которых исследуются все обстоятельства преступления.

«О ходе расследования СБ Украины будет информировать общественность», – отметили а ведомстве, не сообщив других подробностей.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.