Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой города Киева расследует обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь с 7 на 8 июня на территории посольства США в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.
В спецслужбе подчеркнули, что продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, во время которых исследуются все обстоятельства преступления.
«О ходе расследования СБ Украины будет информировать общественность», – отметили а ведомстве, не сообщив других подробностей.
Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время