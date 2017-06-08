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Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине на данный момент не рассматривает ночной взрыв как террористический акт. Об этом говорится в заявлении пресс-атташе посольства Джеффри Анисманом.

В заявлении подтверждается, что сразу после полуночи 8 июня на территории посольства произошел инцидент, имевший отношение к безопасности дипломатического ведомства. В частности, было использовано взрывное устройство, сообщает УНИАН.

«Повреждений имущества посольства не было. Персонал посольства не пострадал. Вся деятельность посольства продолжается в нормальном режиме. На данный момент мы не рассматриваем этот инцидент как террористический акт», - говорится в заявлении.

Также сказано, что посольство тесно сотрудничает с украинскими партнерами и расследование продолжается.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 

Расследованием взрыва занялась Служба безопасности Украины. 
ForUm

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