также в разделеОбщество
Суд арестовал депутата – участника драки со стрельбой на Харьковщине 4
Житель Сумщины скончался от ботулизма, поев вяленой рыбы 8
ЕС может отменить роуминг для Украины 35
Мэр Лисичанска подрался с депутатом горсовета 13
В Одессе отменили концерт Ирины Билык 30
«Генерал Ватутин» прибыл в Ростов-на-Дону 26
Полиция считает, что авто Лапина загорелось из-за замыкания 11
Посол Великобритании подтвердила наличие у Насирова британского паспорта 36
Шабунину возле военкомата брызнули из газового баллончика в лицо 135
На Волыни судья погорел на взятке 23
В Чернобыльской зоне поймали сталкеров-иностранцев 20
За три года Украина потеряла треть ученых 105
У Авакова допускают, что взрыв у посольства США устроили по заказу РФ 36
Кузьмин: Чтобы посадить Тимошенко придется менять Конституцию 87
Суд отказался взыскать залог Насирова 79
На 5 фильтровальных станций Донетчины прекратили поставку воды 126
Ситуация в районе Марьинки обострилась: прогремело около 40 взрывов 52
Часть Авдеевки осталась без газа 22

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность нелегального контакт-центра, организованного по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.

По информации СБУ, операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и аннексированного Крыма.

«Основной направленностью сумской структуры было кредитование физических и юридических лиц, личные и установочные данные которых передавались в Москву», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все операции для неаккредитованного в Украине российского банка происходили через Интернет и сервисы IP-телефонии.

Координация действий контакт-центра осуществлялась из головного офиса банка в Москве. Организовал нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка один из киевских бизнесменов. Сумы были выбраны дельцами для оптимизации расходов банка.

В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения «испытательного срока».

Во время обысков в нескольких специально арендованных помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, доказывающих передачу личных данных граждан в Россию.

По информации спецслужбы, среди клиентов российского банка –  главари незаконных вооруженных формирований и фейковых «госорганов» террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года