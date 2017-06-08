Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность нелегального контакт-центра, организованного по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.

По информации СБУ, операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и аннексированного Крыма.

«Основной направленностью сумской структуры было кредитование физических и юридических лиц, личные и установочные данные которых передавались в Москву», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все операции для неаккредитованного в Украине российского банка происходили через Интернет и сервисы IP-телефонии.

Координация действий контакт-центра осуществлялась из головного офиса банка в Москве. Организовал нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка один из киевских бизнесменов. Сумы были выбраны дельцами для оптимизации расходов банка.

В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения «испытательного срока».

Во время обысков в нескольких специально арендованных помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, доказывающих передачу личных данных граждан в Россию.

По информации спецслужбы, среди клиентов российского банка – главари незаконных вооруженных формирований и фейковых «госорганов» террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.