Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора нелегальной автозаправочной станции, который осуществлял реализацию контрафактного дизельного и бензинового топлива. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что деятельность нелегальной автозаправочной станции, действовавшей на ул. Алма-Атинской, была пресечена в феврале 2017 года.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что топливо является непригодным для использования и представляет угрозу для окружающей среды. Также подтверждено, что эксплуатация заправки создавала угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий.

По результатам досудебного расследования обвинительный акт по ч. 1 ст. 204 (Незаконный сбыт подакцизных товаров), ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.