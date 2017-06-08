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В Авдеевке и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено водоснабжение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«8 июня в 4:00 водоснабжение в городе Авдеевка и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено», - сказано в сообщении.

Напомним, 4 июня в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция. 

6 июня ремонтные бригады восстановили поврежденную ЛЭП возле станции. 

7 июня было возобновлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. 

 
ForUm

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