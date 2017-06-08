В Авдеевке и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено водоснабжение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«8 июня в 4:00 водоснабжение в городе Авдеевка и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено», - сказано в сообщении.
Напомним, 4 июня в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция.
6 июня ремонтные бригады восстановили поврежденную ЛЭП возле станции.
7 июня было возобновлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время