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В результате обстрела снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко.

«Сегодня около 9:00 при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории», – отметил он.

По словам министра, в данный момент проводятся согласования сторон относительно проведения ремонтных работ.

Зубко также сообщил, что водоснабжение Авдеевки осуществляется по графику из резерва (запас воды в резервуаре 3 тыс. метров квадратных).
ForUm

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