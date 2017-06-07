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Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено. Об этом сообщает в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В ведомстве также сообщили, что в данный момент проводятся подготовительные работы для подачи воды.

«Ориентировочно воду дадут в 14.00», – сказано в сообщении

Напомним, 4 июня в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция. 

6 июня ремонтные бригады восстановили поврежденную ЛЭП возле станции. 
ForUm

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