Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено. Об этом сообщает в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
В ведомстве также сообщили, что в данный момент проводятся подготовительные работы для подачи воды.
«Ориентировочно воду дадут в 14.00», – сказано в сообщении
Напомним, 4 июня в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция.
6 июня ремонтные бригады восстановили поврежденную ЛЭП возле станции.
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