Сегодня, 8 июня, в западных, северных, Винницкой и Киевской областях ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 8 июня ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Житомирской областях сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди; ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, днем 8 июня в Киеве и Киевской области ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.