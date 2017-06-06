также в разделеОбщество
В порту Ростова заявили, что не впустят теплоход «Генерал Ватутин»
Нападавшему на Осмаева и Окуеву объявили о подозрении 10
ВР взялась за реформирование сферы парковки авто 20
В УПЦ назвали журналистов глазами общества и пожелали ориентироваться на евангельские истины 13
ЧП в СИЗО Днипра: задержанный по делу 9 мая объявил голодовку 31
Теплоход «Генерал Ватутин» отправил в Ростов новый хозяин 81
Украина вошла в десятку стран с самыми плохими дорогами 36
Украинский круизный лайнер вместо Одессы внезапно взял курс на Ростов 74
Терминалы и банкоматы «ПриватБанка» сегодня будут работать со сбоями 50
Российские офицеры учат боевиков сбивать беспилотники ОБСЕ 30
Новый корпус «Охматдета» заработает к концу года 12
СБУ: Мужчина, стрелявший в волонтера, не имеет отношения к спецслужбе 45
Ремонтники начали работы по восстановлению электроснабжения ДФС 33
ДФС до сих пор остается без электричества 35
В Крыму по тревоге подняли истребители 72
За сутки в АТО ранены четверо военных 28
Спасатели предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды 114
Экс-директора украинской библиотеки в Москве приговорили к 4 годам условно 80

Ремонтные бригады восстановили поврежденную ЛЭП возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Ремонтные работы на ЛЭП успешно завершены, напряжение подано на линию Макеевка-АКХЗ №2 в 14.56», – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что по данным компании «Донецкоблэнерго», работы по подключению Донецкой фильтровальной станции к электроэнергии запланированы на завтра.

Напомним, 4 июня в результате обстрела была снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года