Ремонтные бригады восстановили поврежденную ЛЭП возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Ремонтные работы на ЛЭП успешно завершены, напряжение подано на линию Макеевка-АКХЗ №2 в 14.56», – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что по данным компании «Донецкоблэнерго», работы по подключению Донецкой фильтровальной станции к электроэнергии запланированы на завтра.

Напомним, 4 июня в результате обстрела была снова обесточена Донецкая фильтровальная станция.