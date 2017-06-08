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В четверг, 8 июня, в Британии проходят внеочередные выборы в нижнюю палату парламента, сообщает ВВС.

Избирательные участки открыты с 7:00 по Лондону (9:00 по Киеву).

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Британии: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС.

Главные темы июньских всеобщих выборов в Британии – «брексит» и социально-экономическая политика.

О проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента в апреле объявила премьер-министр Тереза Мэй. Она объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского Союза.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Партии независимости Шотландии (крупнейшая фракция после консерваторов и лейбористов). Также в выборах участвуют Зеленые, валлийская «Плайд Камри» («Партия Уэльса») и четыре североирландских партии: Демократическая юнионистская, Социал-демократическая лейбористская, Юнионистская партия Ольстера и Шинн Фейн.

Система выборов в Британии - исключительно мажоритарная, то есть все члены Палаты общин избираются в одномандатных округах, причем в один тур.

В 2011 году в Британии был принят «Акт о фиксированном сроке полномочий парламента», и по этому закону выборы в Палату общин теперь должны проходить каждые пять лет в первый четверг мая.

Досрочные выборы допускаются в двух случаях: при вотуме недоверия правительству, а также в случае, если за самороспуск и новые выборы проголосуют более двух третей депутатов.

Последней процедурой и воспользовалась премьер-министр Тереза Мэй, объявив в апреле перевыборы парламента.

Более 40 тысяч избирательных участков на территории Соединенного Королевства будут работать в четверг до 22:00 по Лондону (полуночи по Киеву).
ForUm

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