В результате нападения на иранский парламент погибли семь человек. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на неподтвержденную информацию от источников в парламенте.

На данный момент еще четыре человека находятся в заложниках.

Также источники сообщают, что один из четырех боевиков, которые захватили здание парламента, был убит. Это сообщение также не подтверждено.

Сегодня утром боевики напали на здание парламента в Иране. Сразу после того, как стало известно о нападении, сообщалось что погиб охранник, еще четверо были ранены, а стрельба продолжалась в пресс-центре. Депутатов закрыли в здании и по данным СМИ в заложниках до сих пор остаются 4 человека. Боевики, по данным журналистов, вооружены автоматами АК-47, у одного есть пистолет, сообщает 112 Украина.

Докладчик Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Хоссейн Накави Хоссейни сообщил, что стрельба продолжается, но силы безопасности контролируют ситуацию. Между тем, глава отдела по связям с общественностью парламента Мехти Кияй отметил, что открытое заседание парламента проводится в нормальных условиях.

Все дороги в парламент в центре Тегерана закрыты.

Местный Совет безопасности, тем временем, собирается на чрезвычайное заседание.

Также отмечается, что еще один из нападавших был убит во время столкновений, еще один совершил самоубийство, выпив цианид.

Как сообщал ForUm, сегодня, 7 июня, были совершены вооруженные нападения на парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни к югу от иранской столицы.

Ранее СМИ сообщили, что в результате атак 1 человек погиб, 13 – ранены.