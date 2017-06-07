Экстремистская группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей Хомейни в среду.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство группы AMAQ.

«Боевики из Исламского государства напали на храм Хомейни и иранский парламент в Тегеране», - сказали в агентстве.

В другом заявлении информационное агентство сообщило, что нападения на храм Хомейни были совершены двумя террористами-смертниками.

Как сообщал ForUm, сегодня, 7 июня, были совершены вооруженные нападения на парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни к югу от иранской столицы.

По данным СМИ, в результате нападения на иранский парламент погибли семь человек.

Кроме того, в здании парламента подорвал себя террорист-смертник.