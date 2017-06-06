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Президент Петр Порошенко призывает правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент отметил, что сейчас работа журналистов во многих смыслах является незащищенной. В частности, подтверждением этому является убийство Шеремета. «Мне так же болит, как и большинству из вас. Я с вами и требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла», - отметил Порошенко.

Президент также сообщил, что, как и обещал на пресс-конференции, провел встречу с представителями СМИ и руководством следствия. «Была очень важная информация, которую пока нельзя распространять. Но я убежден, что широкий круг людей должен знать подробности, за исключением тех вопросов, которые является тайной следствия», - сказал он.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.
ForUm

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