Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляет, что Игоря Устименко, которого заметили возле дома журналиста Павла Шеремета накануне его убийства, уволили из Службы безопасности Украины еще в 2014 году. Об этом она сообщила в Facebook.



«Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, не было бы о чем рассказывать», - сказала Гитлянская.

Она также посоветовала обращаться за комментариями к Национальной полиции, следователи которой занимаются этим делом.

Напомним, в фильме-расследовании журналистов «Слидства.Инфо» и OCCRP говорится, что вероятного бывшего или действующего сотрудника СБУ Игоря Устименко заметили на видео с камер наблюдения возле дома, где жил журналист Павел Шеремет, в ночь перед его убийством.

Как известно, 20 июля 2016 года Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.