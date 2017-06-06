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В оккупированном Донецке перестал выходить на связь журналист и писатель Станислав Васин. Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Егор Фирсов.

По его словам, аккаунт Васина в Facebook до сих пор активен, однако, из него может писать посторонний человек.

«Скорее всего, с него пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает.  Родственники не могут его найти, связи с ним нет. В квартире Стаса следы взлома и обыска», - написал он.

Фирсов также отмечает, что в последнее время Станислав находился на неподконтрольной территории, так как хотел писать обо всем, что там происходит.
ForUm

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