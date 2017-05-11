Вероятного бывшего или действующего сотрудника СБУ заметили на видео с камер наблюдения возле дома, где жил журналист Павел Шеремет, в ночь перед его убийством.

Об этом говорится в фильме-расследовании журналистов «Слидства.Инфо» и OCCRP.

В фильме фигурируют данные, согласно которым человек по имени Игорь Устименко якобы присутствовал возле дома Шеремета несколько часов ночью, когда под авто журналиста подложили взрывчатку, сообщает ВВС Украина.

Авторы фильма отметили, что человек, вероятно, работал в СБУ по крайней мере до 2014 года.

В ходе расследования Устименко отказался комментировать свои связи со службой, а СБУ не предоставила комментариев для фильма.

Вероятно, что этот человек приехал на место происшествия 19 июля. В фильме показали, что номера якобы его авто зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Шеремет.

Автомобиль зарегистрирован на другое лицо – Наталью Зарецкую, уточняют журналисты.

В фильме отметили, что Зарецкая и Устименко не объяснили причину появления авто на том месте в вечер перед убийством.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие не исключает версию политического убийства Шеремета, заказ на исполнение которого поступил из Российской Федерации.