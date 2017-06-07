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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины о введении 75% квот украиноязычного контента на телеканалах. Об этом он сообщил в Twitter.

«Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа. Подписал соответствующий закон», - говорится на странице Главы государства.

 


 

Напомним, 23 мая Верховная Рада одобрила законопроект о языковых квотах на телевидении.  

Установлено, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (телерадиоорганизаций местной категории вещания - не менее 60%).

Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать таким образом: передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском.

 
ForUm

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