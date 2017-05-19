Расследование убийства журналиста Павла Шеремета пока не вышло на финишную прямую. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил в интервью Фокусу.

Он не исключил, что в ходе следствия могли быть допущены серьезные ошибки – учитывая, что преступление до сих пор не раскрыто.

«С 10 ноября прошлого года я несу ответственность за это дело, но не хочу на нем спекулировать, потому что люди от меня как руководителя ждут позитивного месседжа. Прошу прощения, но следствие пока не вышло на финишную прямую», - сказал Князев.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.