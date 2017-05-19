также в разделеОбщество
СБУ: Пропавшие записи с камер по делу Шеремета отдали следователю 7
Боевики заблокировали пропуск на КПВВ «Гнутово» 13
Мариупольские школы переходят на украинский язык 28
Фрегат «Гетман Сагайдачный» сломался сразу после ремонта 69
За сутки в АТО ранены трое военных 19
Охранника Яроша арестовали на 60 суток 14
18 мая. Картина дня 59
Во Львове испекли рекордный торт-вышиванку 41
Силовики сорвали акцию спецслужб РФ в Виннице 116
В Ивано-Франковске задержали чиновника-взяточника в вышиванке 121
Венгерская община Закарпатья установила стелы на родном языке 92
Порошенко присвоил звание Героя замученному крымскотатарскому активисту 54
ВАСУ отказался приостановить действие указа Порошенко по Артеменко 35
На Одесчине депутата облили зеленкой и пытались бросить в мусорный бак 114
Дноуглублением в порту «Южный» займутся китайцы 38
СБУ задержала в Днипре кавказского «вора в законе» 44
ДТП в Турции: Большинство украинцев выписаны из больниц 34
Блокировка российских почтовых сервисов может навредить авиапассажирам 94

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета пока не вышло на финишную прямую. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил в интервью Фокусу.

Он не исключил, что в ходе следствия могли быть допущены серьезные ошибки – учитывая, что преступление до сих пор не раскрыто.

«С 10 ноября прошлого года я несу ответственность за это дело, но не хочу на нем спекулировать, потому что люди от меня как руководителя ждут позитивного месседжа. Прошу прощения, но следствие пока не вышло на финишную прямую», - сказал Князев.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года