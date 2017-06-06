На журналистов возложена большая ответственность, ведь нравственность и профессионализм представителей этой профессии влияют на качество формирования мировоззренческих ориентиров украинцев.

Как сообщает Центр информации Украинской православной церкви, об этом сказал в своем поздравлении журналистам управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Журналисты являются глазами общества. Информация, которую вы несете людям, во многом формирует представление о действительности. Каждый день мы видим мир сквозь объективы ваших камер, узнаем о событиях из лент новостей. Ваша миссия очень почетная и сложная. В ваших руках большая сила и одновременно огромная ответственность. Как вы воспользуетесь властью слова, зависит только от вас. Пусть вашими критериями станут евангельские истины, на которые всегда будут ориентироваться собственные мерила добра и зла», - сказал митрополит Антоний.

«Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – днем журналиста! Пусть Господь помогает в несении слова истины, в душе всегда царит мир и покой, а результаты работы приносят только добрые плоды», - пожелал управляющий делами УПЦ.