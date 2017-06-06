Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформировании сферы парковки транспортных средств.

Как сообщается на сайте парламента, за проект закона №5364 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся реформирования сферы парковки транспортных средств» проголосовали 232 народных депутата.

Проектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О дорожном движении», «О местном самоуправлении в Украине», «О страховании», «О Национальной полиции».

В частности, документом предусматривается введение фото-, видеофиксации правонарушений, оставление копии постановления или сообщения о привлечении к административной ответственности за нарушения на лобовом стекле транспортного средства.

Также предлагается наделить полномочиями рассмотрения дел о правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства инспекторов по парковке - а именно: уполномоченных исполнительными органами сельских, поселковых и городских советов должностных лиц этих органов или должностных лиц соответствующих коммунальных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере парковки транспортных средств.

Кроме этого, инспекторов по парковке хотят наделить правом временно задерживать автотранспорт путем эвакуации и доставки для хранения на спецплощадку или стоянку при условии, что размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или угрожает безопасности движения, а также в случае парковки на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права.

Предлагается, что штрафовать владельца транспортного средства будут при условиях, когда оно поставлено на проезжей части в два и более рядов; на трамвайных путях; на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон (что особенно опасно при переходе дороги детьми и другими лицами небольшого роста, ведь автомобили перекрывают видимость дороги); на посадочных площадках для остановки маршрутных транспортных средств; в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось; в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки; ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда и тому подобное.

Возврат задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Документом предлагается увеличить штрафы за неправильную парковку. В частности, за неуплату стоимости услуг по использованию площадки для платной парковки, предлагается ввести штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа данной услуги (в настоящее время такой штраф составляет от 8 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан).

В случае уплаты штрафа в течение десяти банковских дней будет предоставляться 50% скидка.