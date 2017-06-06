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Пожар на улице Профсоюзной 21/3 в Киеве возник в двухэтажном жилом доме размером 20х30 м, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13:34.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

В 15:20 пожар локализован на площади 400 кв.м. Продолжается ликвидация.

Во время пожара получил незначительные ожоги мужчина 1958 г.р.

Ранее СМИ сообщили, что в Днепровском районе Киева произошел взрыв
ForUm

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