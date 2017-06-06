Пожар на улице Профсоюзной 21/3 в Киеве возник в двухэтажном жилом доме размером 20х30 м, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 13:34.
На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
В 15:20 пожар локализован на площади 400 кв.м. Продолжается ликвидация.
Во время пожара получил незначительные ожоги мужчина 1958 г.р.
Ранее СМИ сообщили, что в Днепровском районе Киева произошел взрыв.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время